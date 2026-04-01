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    首頁 > 生活

    任期倒數 陳其邁：拚到最後一天

    2026/04/01 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁昨進行任內倒數第二次施政報告，強調「能為故鄉高雄服務，是一件光榮的事」。（記者王榮祥攝）

    陳其邁昨進行任內倒數第二次施政報告，強調「能為故鄉高雄服務，是一件光榮的事」。（記者王榮祥攝）

    施政報告指出 冬日遊樂園創造126億產值 台積電進駐、AI布局 吸引投資

    高雄市長陳其邁昨天在市議會進行任內倒數第二次施政報告，從冬日遊樂園、AI、台積電，暢談到演唱會經濟，他強調「能為故鄉高雄服務，是一件光榮的事」，他會與團隊緊緊緊、拚拚拚，到任期最後一天。

    強調為故鄉服務是光榮的事

    議會定期大會昨進行市長施政報告與質詢，陳其邁闡述五年多市長任內各項政績，首先提及冬日遊樂園，今年超人力霸王吸引逾七三一萬人次，為高雄創造一二六億元產值。

    接續談淨零科技、台積電廠區與高雄半導體產業S廊帶及新增的橋頭及楠梓再生水廠，其中橋頭廠第一期正試車中，預計今年六月就能順利送水。

    AI產業布局部分，香蕉碼頭打造為A級商辦的「PIER F棧叁庫」，去年十二月開幕；高雄AI燈塔計畫不僅登上NVIDIA官網成為全球指標性城市的應用案例，更受邀至NVIDIA GTC展示成果。

    亞灣二．〇、橋頭科學園區、白埔產業園區、亞洲資產管理中心高雄專區等計畫，陸續啟動並吸引大批廠商與業者投入。

    去年演唱會109場 吸引163萬人次

    陳其邁提到，高雄去年舉辦逾一〇九場演唱會，吸引近一六三萬人次，創造逾五十二億元觀光產值，今年卡司同樣堅強，將繼續帶動高雄夜經濟；演唱會吸引人潮也帶動實質投資，包含LaLaport鳳山店將陸續開幕。

    其餘包括觀光、環保、治安、交通、社福、運動、教育、農漁、文化藝術、國際交流、社區生活等面向都有諸多成果。

    陳其邁感謝市議會過去五年的支持，市政工作非常忙碌，休息的時間很少，「能為故鄉高雄服務，是一件光榮的事」，他與團隊會緊緊緊、拚拚拚到任期後最一天。

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