接辦2028全中運 竹市田徑場還在整修

新竹市府確定接辦2028年全中運，但目前市立田徑場還在整修，田徑場的國際認證也還未取得。（資料照，市議員劉彥伶提供）

國際認證也過期逾兩年 議員促及早做好場地籌備盤點

新竹市府確定接辦一一七年度全國中等學校運動會，市長高虹安昨天在市務會議指示由副市長林琨瀚及副秘書長李季縈啟動籌備工作。然市立田徑場目前仍在整修封閉中，且未再次取得國際認證。市議員劉彥伶與鍾淑英和徐美惠都提醒市府把握主辦全中運機會，發展竹市體育運動及城市行銷工作。

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市府：月底前完成場地檢測

市府教育處表示，有關市立田徑場整修工程，目前工程均依計畫穩定推進中，有關認證時程，市府規劃預計在四月底前完成相關檢測，並申請中華民國田徑協會國家級四百公尺場地認證，未來田徑場將提供市民安全且符合標準的運動場地，同時做為支援各項賽會舉辦使用。

劉彥伶去年議會質詢曾諷竹市立田徑場認證過期超過兩年，過期程度比阿婆冰箱裡的粽子還久，市府從去年十月封閉田徑場後，預計今年五月完工開放，如今僅剩一個月，她認為市府既已接下全中運的主辦權，就應統整及盤點竹市的運動場館，且要提前取得相關國際認證，包括游泳及田徑等賽事，不要舉辦時未取得國際認證，讓選手無法獲得成績保證。

議員：幸中央補助6313萬 否則難舉辦

她也提到，田徑場整修項目包括場地破損問題，像是跑道重鋪及標槍道、障礙池和跳高跳遠等場地整理，幸中央有補助六三一三萬經費進行整修，否則恐難舉辦一一七年度的全中運。她也要求市府應針對舉辦全中運規模進行環境改善整理，包括處理中央草皮高低差問題，增加無障礙廁所及照護床等。同時應盤點其他場館，包括市府整修但無法做為世壯運比賽的自由車場能否做為全中運賽事之用等，若無法做為比賽場地，都應趕緊尋求鄰近縣市支援，做好場地的籌備盤點工作。

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