正光花園 桃園首例海砂屋公辦都更簽約

正光花園新城公辦都更案31日簽約，邀請住戶出席見證。（記者鄭淑婷攝）

桃園市正光花園新城公辦都更案，昨由桃園市住宅及都市更新中心董事長王明鉅與出資人春福建設董事長鄭君寰代表簽約，並由市長張善政見證，全案預計二〇二八年動工，簽約儀式也邀請住戶出席，正光花園新城早在一九九六年就被判定為海砂屋，住戶們說，「等了卅年終於盼到重建。」

住戶：等了30年 盼到重建

正光花園新城是桃園市首例海砂屋公辦都更案，也是桃園都更歷史里程碑，張善政表示，正光花園新城過去難以重建，主要是容積獎勵不具誘因，去年成立住都中心後有了公權力工具，加上防災都更提供海砂屋額外的容積獎勵，兩大因素讓重建案突破九十五％屋主同意。

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桃園市住都中心執行長邱英哲表示，正光花園新城為該中心首件擔任實施者的案例，出資人春福建設將投入五十八．八七億元，更新後總價值估達九十六．八三億元，一九五戶中還有約九戶未同意，主要在選屋等方面仍有考量，但住戶陸續都有來諮詢，從簽約到動工還有一年多時間，期間將舉辦公聽會、公展、聽證會等程序，讓住戶充分提出疑問，全案預計二〇三三年完工入厝，將興建三棟地上廿四層、地下四層的住宅大樓，共計五六四戶，並提供優於一般建案的十年防水保固。

住都中心表示，目前以公辦都更開發的海砂屋社區，除正光花園新城，桃園區中平集賢社區第一階段已有高度同意比例，將進行建物量體模擬、財務方案初步評估，而龜山區金山社區已達招商門檻，正進行招商前置作業。

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