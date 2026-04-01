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    首頁 > 生活

    桃園去年土增稅減17億 房屋稅補足

    2026/04/01 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市建案持續增長，去年房屋稅收也大幅成長。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市建案持續增長，去年房屋稅收也大幅成長。（記者鄭淑婷攝）

    總稅收短收近3.6億元 地價、土增、牌照及土石採取景觀維護特別稅皆未達標

    連年穩坐桃園地方稅收王的土地增值稅，受到中央打房政策等因素影響，去年稅收大幅下滑到八十八．六億元，較前年縮水十七億元、減幅逾十六．五％，議員示警「恐是桃園財政警鐘」。

    房屋、契稅和娛樂稅大幅增長

    對此，市府地方稅務局局長姚世昌表示，去年土增稅雖然短收，但房屋稅、契稅大幅增長，娛樂稅也因五月天及日本、南韓歌手來桃園開演唱會而大幅增長，剛好可以彌補土增稅缺口。

    地稅局昨天於市議會進行工作報告指出，市府去年地方總稅收約四二二億一六七七萬元，較全年預算四二五億七四〇〇萬元短收近三．六億元，但仍比前年增長一．一一％，是六都中唯一正成長城市。其中，以房屋稅成長最多，但包括地價稅、土增稅、使用牌照稅及土石採取景觀維護特別稅皆未達到預算目標，尤其土增稅收八十八億六一四〇萬元，較預算數一〇五億六千萬元短收十六億九八六〇萬元。

    議員籲加強欠稅追討與清查

    議員謝美英質詢指出，土增稅衰退原因，主要是受到中央銀行頻頻祭出信用管制、升息預期以及整體經濟環境的影響，導致房市交易量急凍，其他五都在這一波房市寒冬中，雙北、台中市以及南二都的土地增值稅，也都普遍呈現衰退的疲態，但桃園的危機感必須比其他五都更強烈，因為桃園正處於鐵路地下化、多條捷運齊發及各項重劃區開發的建設噴發期，市府對土地開發相關的機會稅依賴度極高。

    謝美英表示，面對土增稅衰退的事實，地稅局不能只有大環境不佳這個藉口，必須主動出擊尋找財源補救措施，建議市府精準掌握多屋族資料落實囤房稅，並針對欠稅大戶以及違規使用、長期逃漏地價稅與房屋稅的黑數，強化欠稅追討與清查。

    演唱會加持 娛樂稅增4925萬元

    姚世昌答詢說，去年房屋稅增加了十七．六億元，剛好可以彌補土增稅短收，這就是囤房稅的威力，另，契稅及娛樂稅表現也相當不錯，契稅收入廿六億〇五二七萬元，較預算數增加五億七五二七萬元，而娛樂稅去年稅收三．二九億元，預算達成率一一七．五九％，增加四九二五萬元，主要推動力量包括五月天及多位日本、南韓歌手到桃園舉辦演唱會。

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