《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》大湖兩強對決 卓蘭綠營有基本盤

記者蔡政珉／特稿

苗栗縣大湖鄉鄉長下屆選情漸趨明朗，現任鄉長黃惠琴將尋求連任，鄉代會主席謝見德則表態力拚鄉長，形成兩強對決；卓蘭鎮長之爭，民進黨籍縣議員陳春暖已表態轉換跑道參選，泛藍陣營的代表會副主席詹秉憲也宣布角逐，至於同屬泛藍陣營的縣議員楊恭林，還在評估是否參選鎮長。

大湖鄉長黃惠琴於任鄉代期間，為民服務廣受好評，雖曾參選過鄉長、縣議員失利，但本屆成功當選，且積極為民服務及爭取地方建設，親民形象被稱為「鄉長姐姐」，她對網路輿情反應快，常主動回覆鄉民在網路問題，且黃惠琴出身當地政治家族，基層實力雄厚。

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謝見德已任兩屆代表會主席，與黃惠琴同樣屬於泛藍陣營，地方人士指出，謝見德目前獲得農會系統重要人物相挺，在務農為主的大湖鄉影響重大，是否成為謝見德成功挑戰關鍵，令選民關注。

不同大湖鄉藍營擁有明顯優勢，綠營在卓蘭鎮擁有一定基本盤，陳春暖勤跑基層，全力爭取地方建設，廣受好評，且持續整合泛綠以及與其友好的地方勢力，實力被看好。

詹秉憲早已表態將角逐下屆卓蘭鎮長，為民服務佳，且獲不少地方人士支持；同為泛藍陣營的楊恭林擔任多屆議員，深耕地方，若選擇參選鎮長將會是震撼彈，其未來動向備受矚目。

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