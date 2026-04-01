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    首頁 > 生活

    牛糞變3寶 彰化陜西國小奪全國環教冠軍

    2026/04/01 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    陜西國小學童把餵蚯蚓吃牛糞與生廚餘後產生的蚯蚓糞，與殘餘牛糞粉搓揉成肥料球。（陜西國小提供）

    陜西國小學童把餵蚯蚓吃牛糞與生廚餘後產生的蚯蚓糞，與殘餘牛糞粉搓揉成肥料球。（陜西國小提供）

    冠軍「牛糞班」！彰化縣秀水鄉陜西國小全校只有一三八位學生，校方派出「牛糞班」與「家電班」，參加教育部學校環境教育實作競賽，拿下全國第一名與優選；校長吳世宏昨表示，小學生採自願參加，從生活中出發，在實作中讓環境更好。

    吳世宏表示，「牛糞班」與「家電班」都是利用午休時間，由學生自由報名，因學校附近有數座大型乳牛場，師生發想把牛糞變黃金，牛糞變身為「牛三寶」，分別是蚊香、燃料棒與肥料球，化廢為寶，每次上課時，他都會打趣說「牛糞班來上課了！」這次拿到冠軍，就有資格說「玩牛糞的孩子不會變壞」。

    吳世宏強調，「家電班」是希望學生培養動手能力，自行維修故障的小家電，起初由學校老師提供壞掉的小家電，因為很快就修好了，校方向外招募故障的小家電，並把修好的電鍋、吹風機與電扇等小家電，送給有需要的人。

    吳世宏說，「牛糞班」與「家電班」由他與陳美文，呂政圭，陳幼芬等教師共同指導，小學校能夠派出二隊人馬，還能同時得獎，相當不容易，學生透過逗趣的簡報，以及親自動手的實作經驗，擊敗來自全國各地的高手，讓小校的環境永續精神，能在全國發光。

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