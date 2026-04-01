雙節公車將屆退 中市府：不貿然退場

台中雙節公車屆使用年限，5月起恐陸續退場。 （市府提供）

台中雙節公車今年屆十二年使用年限，六十四部雙節公車五月起將陸續退場，改由一一九部電動公車上路，五月首當其衝須汰換十部雙節公車，但業者採購電動公車均尚未到貨，藍綠議員憂，雙節公車行駛台灣大道運量高，恐出現運量黑洞衝擊通勤族；交通局長葉昭甫承諾，權宜調整新車未上路前雙節公車不會貿然退場，確保運量。

電動公車未到貨 5月10部屆使用年限

台中雙節公車自二〇一四年上路，包含300、310等線公車行駛台灣大道，每日雙向共三一八班次、日載客量高達三、四萬人，因台中市汽車客運業管理自治條例規範公車十二年使用年限，現有六十四部雙節公車今年五月起到年底均須「屆齡退休」。

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包括民進黨市議員張家銨及國民黨議員張廖乃綸均關切雙節公車可載客一四一人，一般公車六十人，汰換六十四輛雙節公車須補上一一九部電動公車，退場在即但接手的電動公車未到貨，台灣大道恐現運量黑洞。

張家銨另指出，全市公車仍有二百餘位駕駛缺口，車與人全補不上，市長盧秀燕卸任在即，恐把車輛及司機缺口及台灣大道公車運量黑洞全丟給新任市長買單。

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