台中租金補貼 租客等3個月仍未核發

台中租金補貼申請案暴增，圖為烏日區住宅大樓。（記者黃旭磊攝）

市府：申請近21萬件 全國最多 已加派人力審查

中央擴大租金補貼三百億元由內政部主導，台中市等地方政府負責審查與執行，廖姓租客爆料，中央辦補貼金馬上撥發，今年一月起，換台中市府承辦卻「三個月後錢還沒下來，生活快斷炊」，市議員何文海批評，藍白卡住中央總預算嚴重影響社福經費「真是悲哀」；中市府則表示，今年租金補貼申請暴增，近廿一萬件案件為全國最多，已加派人力審查。

請繼續往下閱讀...

內政部推動「三百億元中央擴大租金補貼專案」，二〇二三年起改由地方政府審查，由於擴大租金補貼預算持續遭立法院凍結，部分補貼經費逐漸用罄，影響後續核發申請，台中申請戶數逐年攀升，二〇二五年底申請數量約廿四萬戶，今年至今已有近廿一萬件申請。

租客：中央審查 1月就入款

廖姓租客投訴表示，中央審查「最晚一月底就入款了」，今年換台中審查行政怠惰，三個多月來持續拖延，累積六萬九千三百元房租付不出來，生活費快斷炊。

市府：法規有修正 依個案檢討

中市府強調，中央租金補貼專案雖有舊案帶入申請新年度補助措施，但申請人所得、財產資料、弱勢身份皆須重新查調，且一一五年度租金補貼相關法規也有修正，針對租賃建物合法性嚴謹要求，例如增加門牌、地政與稅籍資料核對，並非所有案件帶入後即為合法合規案件，仍須依個案檢討。

綠議員指藍白擋中央總預算造成

有民眾並向市議員何文海、陳淑華投訴，陳淑華表示，中央總預算超過兩百一十天被藍白惡擋，各項民生補助開始出現狀況，預算再不審查，人民生活將會受到嚴重影響，平衡居住正義、擴大照顧年輕人的租屋補貼被擋，已讓台中市無自有房屋族群，壓力漸漸增大。

相關人員透露，台中申請租金補貼案件為全國第一，審查系統由中央開發並控管，今年申請案中央系統遲至於去年九月廿二日才完成首批帶入，後續批次也延宕近月才分批帶入，嚴重壓縮中市審查期程，將持續加緊審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法