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    首頁 > 生活

    產業不能等 童子瑋擘劃北五堵園區

    2026/04/01 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆北五堵地區是基隆工業製造與物流倉儲的核心重點，基隆市議長童子瑋昨到北五堵開發預定地現勘。（童子瑋辦公室提供）

    基隆北五堵地區是基隆工業製造與物流倉儲的核心重點，基隆市議長童子瑋昨到北五堵開發預定地現勘。（童子瑋辦公室提供）

    基隆北五堵地區是基隆工業製造與物流倉儲的核心重點，基隆市議長童子瑋昨到北五堵開發預定地現勘，他表示，一直有在地企業表示土地取得困難，導致設廠不易，他協助反映給國有財產署後，順利整合周遭的部分用地；基隆市政府雖有開發計畫，但至今仍是紙上作業，基隆的產業開發不能再等，基隆人的就業問題不能繼續擱置在計畫中。

    童子瑋表示，北五堵產業園區規劃案，鄰近汐止科學園區還有內湖科學園區，是基隆未來發展非常重要的產業基地，加速開發是具體行動的第一步。市府雖有開發計畫，但至今仍是紙上作業。這段時間他將地方問題反映給國產署，也得知近期有部分用地已經開始整合，他希望加強宣傳，讓更多企業到基隆設廠。

    童子瑋說，「北北基生活圈」更多是交通意義上的連結，因基隆的產業無法滿足基隆人的需求，導致每天有約十萬人必須通勤到雙北上班。雖然改善交通可以減少通勤時間，但關鍵在企業是否到基隆設點、投資、創造在地就業。他會積極與中央協調，讓北五堵園區順利整合並招商引資，讓更多企業到基隆提供就業機會。

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