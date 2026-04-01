環團質疑協和電廠鍋爐下堆廢棄物 台電︰暫置已清除

守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會指出，吹哨者爆料台電協和電廠4部鍋爐機組下方堆放未申報廢棄物。 （守護外木山行動小組提供）

守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會昨指出，台電協和電廠四部鍋爐機組下方大量堆放未申報的廢棄物，且三、四號機組靜電集塵器灰斗下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地，要求基隆市府嚴查，不排除提告究責。台電說明，廢棄物是日前檢修時暫置，除部分灰渣將依廢棄物清理法處理外，其餘皆已清除完畢；另環保局查核並沒有土壤污染情況。市府副發言人鍾明表示，秉持「勿枉勿縱」原則，若查有違規，將依法究責，並持續向社會說明進度。

環保局查核未發現土壤污染

守護外木山行動小組召集人王醒之說，台電內部吹哨者爆料，廿三日環保局進廠稽查時，內部人員故意帶著亂繞，避開許多嚴重污染區域；提供的照片可見現場怵目驚心，草率的土壤整治只是要推動四接的開發進度，是「草率後再打折」。過去土污調查偏重除役的一、二號機周圍，運轉中的三、四號集塵灰直接落地且有積水，恐有溶出重金屬滲入土地，也應進行土污調查並公布結果。

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台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，市府三月十九日核定計畫後又被檢舉，顯見應變必要措施計畫未考量相關問題，也反映出台電草率執行計畫，應撤銷急就章的計畫，重新檢討全廠土壤污染調查及整治計畫。

台電表示，廢棄物是日前檢修時暫置，除部分灰渣將依廢清法處理，其餘皆已清除完畢。機組靜電集塵器下方有鋪設混凝土鋪面，並設有防溢堤等措施防止土壤污染，環保局查核並未發現土污情況。

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