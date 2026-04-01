愛為主題 北水處「嘻哈大賞」報名

台北自來水事業處舉辦全台第一個校際嘻研社競賽《源源不絕！嘻哈大賞》，每年作品讓各界讚嘆，今年活動報名起跑，即日起至七日止，以《All about LOVE》為創作主題，以嘻哈音樂為語言，重新定義「愛」的樣貌，訴說創作者所理解的愛。

北水處處長范煥英表示，前兩屆競賽累積上百組參賽學生團隊創作，學生們在現場激發更大創作能量。今年以「愛」為主題，希望透過饒舌、節奏與文字，讓音樂成為傳遞愛的力量，愛可以是情感的表述，也可以是一種選擇、行動或立場，這份愛，可能是對家人、朋友、伴侶的珍惜；也可能是對自己、對信念、對夢想的堅持；更可以是對土地環境、社會現象、世界萬物的關懷與責任。

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為擴大參與，今年競賽包括CYPHER團體組與個人組，團體組以社團名義報名，最少三人，參與團體組亦可報名個人組，由YouTube網路點閱數排名，團體組前十名可獲得每組一萬五千元「創作激勵獎」，個人組前三名「最佳個人創作獎」可獲得一萬五千元、一萬元、五千元獎金，並於廿五日站上決賽大舞台演出。團體組前十強將於現場決賽，由評審選出前三名「最佳現場演出獎」，分別可獲三萬、二萬、一萬元獎金。

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