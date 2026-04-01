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    首頁 > 生活

    內湖素食店被控計價不透明 記者實測7菜+米粉320元

    2026/04/01 05:30 記者孫唯容／台北報導
    內湖港墘路「秀羽素食」發生消費爭議，記者實際夾取蓮藕、白菜、豆皮、苦瓜等共7樣菜色共300元，半碗米粉則要價20元。（記者孫唯容攝）

    內湖港墘路「秀羽素食」發生消費爭議，記者實際夾取蓮藕、白菜、豆皮、苦瓜等共7樣菜色共300元，半碗米粉則要價20元。（記者孫唯容攝）

    店家稱一分錢一分貨 消保官︰應充分揭露 違法最高罰10萬

    好貴！有民眾在台北市內湖區港墘路「秀羽素食」購買兩個便當，結帳金額竟高達六四六元，並指店內完全沒有明確標示每公克的計價標準，連購買白飯都另外秤重計價。記者實地走訪用餐，點了七樣菜色加米粉，因無公告計價方式，直到結帳才知道總價要三百二十元。店家表示，「一分錢、一分貨」，理解並尊重每個客人的想法。台北市政府消保官表示，計價方式應充分揭露，否則恐有違法之嫌。

    民眾不滿2個便當646元

    民眾在社群平台分享到「秀羽素食」創始店遭遇不透明的計價方式，買兩個便當竟要六四六元，白飯要秤重量計價，自嘲是「吃素的盤子」；揚言將撥打一九五〇全國消費者服務專線檢舉。

    結帳時才知消費總價

    記者昨天下午走訪，非用餐時段仍有零星客人用餐，對餐點相當稱讚；現場提供卅八道菜色，從涼菜、炸物到白菜獅子頭都有，主食有炒飯、炒米粉及白飯，附贈味噌湯、甜湯。記者夾取蓮藕、白菜、豆皮、苦瓜等共七樣菜色共三百元，半碗米粉要廿元，後續再裝一碗白飯為十七元，菜盤與主食分別以白盤、碗秤重計價。現場無公告計價方式，直到結帳時才知消費總價。

    服務超過十年的店員陳小姐說，使用的食材、油品單價都高於一般自助餐店，炒菜油是用第一道冷壓橄欖油，並用臭氧機洗菜，「一分錢、一分貨」，理解並尊重每個客人的不同想法。

    北市主任消保官林傳健表示，店家應讓消費者在夾菜前就明確知悉各品項的計價方式，於營業場所以適當方式充分揭露，並於結帳前告知計算過程及總額；如有違反，恐涉違反北市消費者保護自治條例第九條，若要求改善未改善，最高可處十萬元罰鍰。

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