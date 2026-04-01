蔣萬安連推育兒新政 人口數仍創新低

台北市長蔣萬安（左四）昨再宣布5項育兒措施，打造友善宜居城市。 （記者田裕華攝）

1至2月有行政區新生兒不到百人 挨批撒幣無法解決高房價、托育困境

台北市長蔣萬安昨再宣布五項育兒措施，打造友善宜居城市，但北市人口數持續探底，新生兒人數與人口總數今年二月再創新低。民進黨籍議員洪婉臻認為，大撒幣補貼無法解決高房價與托育困境，公托量能仍需提高。國民黨籍議員楊植斗則說，為開創新局花費龐大預算值得。民眾黨籍議員黃瀞瑩說，高房價還是主要問題，市府要繼續推動幸福住宅，才不會讓民眾看得到領不到。

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議員建議積極推動幸福住宅

蔣萬安上任後提高生育補助、推動好孕專車，去年創辦「生生喝鮮奶」，今年則是以財劃法財源辦理營養午餐免費，昨天再拋出五項育兒友善措施及政策，卻仍留不住人；北市二〇二三年人口一度超過二五〇萬人，隔年即回跌，新生兒人數在今年二月底探底，僅七一七名，人口數逐月下降至二月底，僅有二四三萬四四七九人。

洪婉臻說，北市擁有全國最多的預算資源，托育政策理應更周全，非僅以補貼為手段。直言人口政策不足，今年一至二月有行政區新生兒不到百人，證明單靠補貼無法解決高房價與托育環境的困境。

楊植斗說，北市試辦很多有前瞻性的政策，成功就把經驗分享全國；雖然花費不少，但若能開創新局都是值得。如韓國花費龐大預算打造婚宅、新生宅，透過政策補貼，今年的出生率出現翻轉成長。

黃瀞瑩說，蔣市府在顧育兒族群同時，也不能忘記老人長照，要讓小到老的制度都完善，才會有人願意留在台北；直言高房價是主要問題，尤其很多政策都會限定設籍一定時間才能領，房價就是個高門檻，市府應積極推動幸福住宅。

民團︰經費有限 受益者也有限

托育及就業政策催生聯盟肯定北市減少育兒家庭工時的作法，但認為有根本性的缺陷，發言人王兆慶說，不論企業規模都補助十萬元，只能讓微型中小型企業受惠，也可能導致職代跟育兒員工的衝突；且年度經費編列有限，實際受益者可能相當有限。蔣萬安應該要說清楚第一年政策的普及率，否則政策的配套沒做好，社會聲望恐不升反降。

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