兒童節連假 「新北兒童卡」免費搭北北桃捷運

戶籍為新北市，或就讀新北市公私立國小的學童，可申辦「新北兒童卡」，兒童節連假免費搭雙北捷運。（交通局提供）

四月三至六日兒童節、清明節連假，新北市交通局長鍾鳴時表示，連假期間持新北兒童卡的小朋友，可不限次數免費搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌；桃園捷運也加碼優惠，四月一日至五月卅一日持卡同樣免費搭乘，讓親子出遊省錢又方便。

交通局簡任技正吳政諺指出，戶籍為新北市，或就讀新北公私立國小的六至十二歲學童都可以申辦新北兒童卡，國小一年級新生由學校統一發放，家長也可到各區公所申辦。

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吳政諺說，從二〇一八年起推出新北兒童卡以來，每年發卡量達三．五萬多張，市府每年補貼金額四千萬餘元，提供持卡兒童搭乘雙北捷運四折、桃園及高雄捷運五折、公車及台鐵半價等優惠外，今年起也結合「新北鮮奶幸福週」政策，做為國小學童每週兌領飲品的憑證，一卡多用。

交通局指出，新北兒童卡自九月起升級為二代卡，二代卡採新晶片與感應技術，讓交易速度更快、資料安全性更高，也支援手機近場通訊（NFC）功能，家長可以在家使用NFC功能手機感應卡片加值、查詢交易紀錄與卡片餘額等，也可藉此為孩子設定TPASS基北北桃一二〇〇都會通定期票，不必特地跑超商或捷運站辦理，今年九月入學的約三萬名小一新生開學即可領取二代卡。

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