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    首頁 > 生活

    《通車倒數》三鶯線周邊路網整合 下捷運就能騎單車

    2026/04/01 05:30 記者黃子暘、翁聿煌／新北報導
    新北市府正盤點捷運三鶯線各站周邊動線，整合河濱自行車道、人行道與校園路網。（交通局提供）

    新北市府正盤點捷運三鶯線各站周邊動線，整合河濱自行車道、人行道與校園路網。（交通局提供）

    連結大漢溪河濱、北大校園、三峽老街 延伸至鶯歌陶瓷文化街

    新北捷運三鶯線力拚年中通車，市府交通局指出，經盤點沿線各站周邊動線，整合河濱自行車道、人行道與校園路網，以便旅客實現「搭捷運＋騎單車＋逛老街」小旅行；並持續推動低碳運具政策，目標至二〇五〇年投入五十億元，打造九一七公里自行車道，建構「五環一線」山海自行車騎乘環境。

    交通局簡任技正吳政諺說，捷運三鶯線LB03長壽山站、LB05龍埔（三峽廣行宮）站及LB08鶯歌車站，鄰近河濱自行車道，增設導引牌面與轉乘設施，民眾一出站就可銜接河濱路網；LB04橫溪站前佳興路已新設實體人行道，並規劃為人車共道，可連結大漢溪河濱自行車道、溪北河濱公園及三峽老街等重要節點，方便民眾利用大眾運輸工具旅遊。

    吳政諺指出，LB07台北大學（恩主公醫院）站周邊動線也已完成改善規劃，將結合北大校園內既有騎乘環境，串聯客家文化園區，形成兼具教育、人文與遊憩的綠色廊道，再延伸至鶯歌，串接陶瓷文化與河濱遊憩空間。

    樹林後站、汐科火車站 機車停車場啟用

    此外，為服務樹林後站、汐科火車站轉乘民眾停車，交通局在這二站旁新闢機車停車場，四月啟用，總計提供一六一個機車格及十五個自行車格，且均導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場。

    觀光旅遊局舉辦的「探旅新北定向越野」昨啟動，其中「捷運三鶯線特別場」結合交通與探索新玩法，透過「三鶯探索卡」一日票券體驗，結合車站任務、積分賽及自由探索玩法，引導民眾走訪三鶯線沿線站點，鼓勵民眾透過大眾運輸走訪地方特色，親身體驗三鶯地區的文化魅力。

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