台北港土方暫置場 未訂使用期限挨批

新北市府辦理台北港土方暫置場說明會，與會漁民憂心長期堆置恐影響生計，議員也質疑資訊不透明。（記者羅國嘉攝）

漁民憂長期堆置恐影響海域生態、衝擊生計 議員質疑資訊不透明

為擴增土方去化管道，行政院協調台北港提供用地設置土石方暫置場，由雙北市府租用開發。新北市工務局昨舉辦說明會，暫置場將分二期、低度開發，車輛行駛國道一號接台六十四線快速道路，禁止進入八里市區，並加強監測防止污染，由於未明確交代使用期限與相關配套，引發居民與漁民反對，在地議員質疑資訊不透明，形同先斬後奏，工務局回應，仍會持續辦理地方說明會溝通，議員提案也會納入考量。

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車輛走國一接台64線 禁入八里市區

工務局副總工程司陳俊翰說明，暫置場選址已避開社區並縮短運距，採分區低度開發、全區監控錄影。第一階段由台北市新工處先行使用〇．五公頃，收受土方時間為每日上午九點至下午四點及晚上十點至翌日上午六點，平均每日約廿五車次，車輛行駛路線規劃銜接國道一號與台六十四線快速道路，禁入八里市區，違者將停止收容並退運土方。

每日兩時段收受土方 平均約25車次

陳俊翰指出，場內設有車輛停等區與分流動線，由人員與號誌引導進出，透過監視系統掌握運作狀況；同時設置鋼板鋪面、防塵網、洗車設備、沉砂池及噴灑穩定液，降低揚塵與噪音影響。另依規定，台灣港務公司提撥十八％盈餘做為回饋金，分配給漁業管理處、市庫及八里區公所。

不過，議員陳家琪質疑，未明確交代暫置場使用期限，難以評估影響，要求提出書面承諾。她也批評規劃過程缺乏事前溝通，地方多在事後才得知，形同先斬後奏。

民代籲避免破碎作業 減噪音與揚塵

陳家琪強調，地方並非全面反對，希望場區僅作「單純暫置」，避免進行破碎或壓縮等作業，以減少噪音與揚塵；此外，雖設有廿四小時監測系統，但超標後的處置機制未說明清楚，居民與漁民擔心暫置區面積達十四公頃，若長期堆置土方恐影響海域生態與漁民生計。

議員鄭宇恩表示，先前協調會已要求訂定砂石車禁入市區與交通改善措施，但市府對第三方監管及委外責任仍未說明，至於回饋金機制，應擴大並公開透明。她批評市府在缺乏溝通下設暫置場，呼籲應補強說明與地方溝通後再行推動。

台北港土方暫置場。（記者羅國嘉攝）

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