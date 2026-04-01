共乘需求量高 國五壯圍、五結停車場擴建

因應國道5號通勤人口增加，擴建壯圍、五結共乘汽機車停車場。（宜縣府提供）

宜蘭縣往返雙北的通勤人數漸增，國道五號車道下方的壯圍、五結共乘汽機車停車場，因共乘及轉乘需求量高，時常一位難求，宜蘭縣政府斥資八百萬元擴建，三月完工啟用，共增加二九九席汽機車停車位，代理縣長林茂盛昨天視察強調，後續將推動微型轉運站，打造更舒適轉乘環境。

宜蘭縣府去年底啟動擴建工程，辦理迴轉道重建、地面層施工、標線工程。壯圍共乘停車場擴建後汽車位一三四個、機車位五一八個，另增設蹲式及無障礙活動廁所；五結停車場現有汽車位一一三個、機車位一〇五個。

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林茂盛說，因應通勤需求及TPASS月票帶動公共運輸的使用成長，縣府將續推微型轉運站規劃案，針對壯圍及五結站區作整體優化，以現有候車空間、共乘停車場為基礎，整合為一站區概念，強化轉乘動線、候車環境與人行安全。

縣府鼓勵民眾共乘，共乘汽機車停車場收費低廉，為避免被長期占用，制訂一套收費機制，機車免費停放，汽車第一天廿元，超過廿四小時，每天五十元，超過一週，每天收費一百元。

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