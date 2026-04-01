河川整治24年見效 嚴重污染測站從66降至2

為解決台南市畜牧廢水問題，新建「八翁里畜牧廢水資源化處理中心」，公私共同投資，成功改善河川水質，還能拿來沼氣發電、沼液循環再利用等，使環境更好、產業永續。（環境部提供）

台灣早期違章工廠、養豬場與家庭廢水未處理好，導致河川污染，環境部二〇〇二年開啟河川整治元年，嚴重污染的測站已從六十六站到如今剩二站，創歷史新低；環境部次長葉俊宏指出，未來採因地制宜、科技執法、加重懲處來嚴抓偷排行為，並預計管理飲用水新興污染物，持續維護水質及河川。

水質保護司司長王嶽斌表示，二〇〇二年至今，台灣GDP跟工廠家數增長，河川污染負荷同步增加，經公私部門努力整治，污染測站從六十六站到去年僅剩二站，河川污染長度比率也從十四％降為一．九％，全國七成河川水質穩定改善。

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測站方面，二個嚴重污染測站為二仁溪武功橋測站、北港溪和平橋測站，前者是排水溝且缺乏淨水廠注入，後者主要受到畜牧廢水影響。

王嶽斌指出，尚有廿六個測站接近嚴重污染，已列關注對象，其他措施有：加嚴放流水標準，如氨氮、銅、磷等管制，飲用水新興污染物包含廿項PFAS、塑化劑、硼、微囊藻毒等，也擬新增指引值或檢測方法。

台南市環保局長許仁澤說，針對在地畜牧業廢水採公私合作共同投資淨水廠，改善效果顯著；新北市環保局主秘許銘志則說，淡水河經整治已明顯改善；長榮大學教授洪慶宜分享，多年推動河川巡守隊有成，但呼籲食品大廠從源頭推動友善環保的農業，做好ESG與永續。

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