大學申請入學 6.5萬人通過一階篩選

大學申請入學第一階段篩選結果昨公告，今年逾6.5萬人通過，比例84.2％，近3年最高。（資料照）

一一五學年度大學申請入學第一階段篩選結果昨公告，逾六．五萬人通過，比例八十四．二％，近三年最高。

大學甄選入學委員會表示，今年共有二二〇六個校系組提供五萬四五〇個招生名額，原住民外加名額有三一〇六個、離島外加名額二四一個、願景外加名額五四三個。總報名人數七萬八二八〇人，較去年減少七二一人。第一階段篩選通過人數計六萬五九一四人，較去年增加四六一人，通過篩選考生平均通過校系數二．八八個，較去年二．八三個略增。

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龍頭台灣大學此次預計招收一七八八人，比去年增加一人，報名有一萬四〇一九人次，比去年少二〇三人次，通過一階篩選者有五六〇〇人次，通過比例三十九．九％，比去年增〇．一％。

台大註冊組主任李宏森說明，最熱門的科系是生傳系，招生二十名，有五二二人報名，篩選倍率達二十六倍。至於醫學系一階篩選門檻降至五十八級分；三科三十級分、四科四十四級分即可通過一階門檻。

四技申請入學 一階篩選通過率53％

此外，一一五學年度科技校院日間部四年制申請入學第一階段篩選結果也於昨日公告，今年報名人數達二萬八七八九人，總報名校系（組）與學程數高達十萬四四四六個，通過第一階段篩選人次為五萬五三〇五人次，通過率約五十三％；採大學程式設計先修檢測（APCS）作為超額篩選條件者，共二五五人次通過，資訊能力逐漸成為升學重要指標。

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