高鐵凍漲票價 史哲：新世代列車上線再調整／根據CPI變動 北高最高可調到1780元

交通部公布費率檢討方案，高鐵票價可調整，但高鐵公司已宣布，在新世代列車未上線前不會調整票價。（記者吳亮儀攝）

物價上漲，依據交通部的高鐵運價公式，今年高鐵北高票價最高可調到一七八〇元，比目前一四九〇元多二九〇元，但高鐵公司董事長史哲去年定調，明年八月起新世代列車「N700ST」陸續交車，待全數到位後才會啟動票價調整。

交通部每年依據「高鐵興建營運合約」規定，檢視「台灣地區消費者物價總指數（CPI）」變動情形，核定高鐵的「政府核定基本費率」（元／人公里）。

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高鐵公司依據政府核定基本費率、法定優待票價差額交叉補貼貼因子、特定行銷優惠調節因子，可計算出票價上限，若高鐵董事會通過則可調漲票價；因高鐵票價已經多年未調漲，去年台鐵調漲票價之後，高鐵是否調漲引發關切。

目前台灣高鐵有卅四組列車，型號都是700T。高鐵公司向日立東芝聯盟採購的十二列新世代列車是新幹線最新款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。

12列明年8月陸續營運

第一列新世代列車預計在今年七月從日本出廠、八月運抵台灣，明年八月上線營運，之後剩餘十一列列車也將陸續上線，並開始汰舊換新舊列車。

史哲在去年和今年都公開說明，等到高鐵公司購買的十二列新世代列車上線、舊列車汰舊換新、服務品質都有提升後才會啟動票價調整，否則民眾會批評「服務沒提升、新車都沒來，憑什麼調漲票價？」

交通部次長伍勝園昨表示，認同高鐵公司想法，等新車到位、品質提升和汰舊換新後，再來討論票價調整。

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