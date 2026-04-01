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    首頁 > 生活

    民團：立爸爸市長人設 未翻轉托育制度

    2026/04/01 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    台北市長蔣萬安昨視察大安托嬰中心。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安昨視察大安托嬰中心。（記者田裕華攝）

    台北市擬自七月起加碼「友善托育補助」，送準公托補助提高到最高八千元，第二胎家長月費零負擔。托育及就業政策催生聯盟（托盟）表示，中央每月補助一萬三千元加上北市過去五千元補助，現在家長每月只要負擔四千元，北市加碼只是市長蔣萬安撒幣、立爸爸市長人設。

    中央補助早已提高到每月1.3萬

    托盟發言人王兆慶表示，中央提供的托育補助自賴總統上任後提高到一萬三千元，加上北市原有的托育補助費每月五千元，若以月費二萬二千元計算，家長每月僅負擔四千元。北市新福利措施只是小撒幣、換人設，該措施未翻轉托育制度，撒錢邊際效益不大。

    不鼓勵其他縣市跟進小撒幣福利

    王兆慶指出，北市府應致力於減少工時，打破台灣職場育兒不友善高牆，北市府日前推動「減少一小時工時、薪資不減」政策，就值得肯定，但編列預算過少，也易造成職代員工跟育兒勞工衝突。

    北市財政得天獨厚，王兆慶表示，其他縣市須檢視自身財政，坦言不鼓勵跟進該小撒幣福利，應致力於提升職場或社會育兒友善，並改善家長在工作、育兒兩頭燒的時間貧窮問題。

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