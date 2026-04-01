北市推育兒新政 議員：小撒幣沒治本／洪婉臻：一直開支票 實際受惠人數有限

台北市長蔣萬安昨視察大安托嬰中心後表示，預計今年底會增加16處公托，共620個名額，並宣布自7月起加碼「友善托育補助」。（記者田裕華攝）

預計新增逾一億元支出

台北市長蔣萬安昨天宣布下半年推五項育兒措施，包括提升托育補助、第二胎送托免費、新生兒免費八小時臨托券、擴增臨托據點，及全額補助孕婦與高風險孩子施打RSV疫苗，預計新增一億八百萬元支出；不過基隆已推四小時臨托券，新北公托名額數量全國最高；北市議員洪婉臻表示，新措施其實其他縣市已在推動，拼湊出來的福利與加碼也不見治本良方。

新北：無法做到送托零負擔

新北市與北市為共同生活圈，新北社會局表示，新北市公托現已一百卅家，提供六五六五個托育名額，為全國之冠，但新北市人多地廣，無法做到送托零負擔。

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蔣萬安指出，七月起托育補助加碼，未來送托準公共托嬰中心或居家托育人員，補助從五千元調升至八千元，家長月費負擔兩千五百元，第二胎因此零負擔；北市社會局預估需增加九千八百萬元預算，將有八千個幼兒受益。

基隆市今年推動免費四小時臨托券，北市則計畫九月起針對六個月以上、一歲以下的新生兒家庭，發放免費八小時臨托券，等於加碼四小時。北市社會局表示，所需經費約四百萬元。為照顧幼兒及孕婦健康，七月起全額補助低收及中低收入戶孕婦或高風險幼兒一劑RSV疫苗，將從現有公務預算支應六百萬元。

新北市強調，現行送托公共托育中心月費九千元，並依胎次及福利身分補助七至九千元；已提供夜間托育及臨時托育服務，並有弱勢臨托補助，現有廿二處定點臨托據點。

洪婉臻表示，台北市擁有全國最多的預算資源，托育政策理應更周全，而非僅以補貼作為主要手段，靠著小撒幣東拼西湊的福利，根本無法對症下藥解決北市的問題。

北市新生兒上月降至700多人

洪婉臻直言，從育兒家長減工時到育兒新措施，只看到蔣萬安一直在開支票，好像在幫爸爸媽媽，實際受惠的人數有限，否則台北市的新生兒不會在二月份下降到只剩七百多人，有些行政區甚至不到百人。如同營養午餐免費一般，北市的家長不是只在乎免費，更在乎的是品質。

黃瀞瑩則認為，應把預算花在改善托育人員的待遇上，才能增加服務量能，空間盤點反而不是太困難。

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