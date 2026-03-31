雲嘉春茶減產4成 災害救助每公頃10萬

雲林古坑山區茶園因降雨不足，出現大範圍茶樹枯黃、落葉枯死災情。（記者李文德攝）

受到降雨嚴重不足影響，衝擊雲林、嘉義山區茶葉生長，往年清明節後採收春茶，但至今沒有雨水，導致茶葉新芽長不出、茶葉枯黃，茶農預估春茶產量可能減少逾四成，農業部公告雲嘉地區為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助十萬元，即日起至四月十五日可至各鄉鎮市公所受理申請。

降雨嚴重不足 新芽長不出來

雲林縣茶樹種植面積約三四二公頃，主要集中在草嶺、樟湖、桂林及華山。種茶多年的草嶺村長陳兵通表示，草嶺石壁從去年十一月後幾乎沒有降雨，今年二月春節假期雖有明顯落雨，但雨勢不大、下的時間不久，土壤無法解渴，山上超過八成的茶園都有茶樹枯黃災情。

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草嶺石壁、梅山大巃頂 茶葉枯黃

雲林縣農業處指出，昨天已收到農業部公文，公告雲林為辦理茶一、二月乾旱遲發性農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃十萬元，損失率達兩成以上，即日起至四月十五日可前往茶園所在地鄉公所申請，例假日也照常受理。

立委蔡易餘日前到嘉縣梅山大巃頂茶區實地會勘，他表示，現場看到許多茶樹無法順利生長，甚至出現大面積枯萎，這次旱象對春茶造成的災情很嚴重。

茶農、嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，每年此時正是春茶萌芽生長時節，一般在節氣驚蟄後就會降下春雨，今年驚蟄後僅有零星降雨，雖清晨有霧氣，但白天氣溫上升霧氣就散去，而且部分農民雖有蓄水池或有簡易自來水可用，還是無法大面積灌溉，導致新芽長不出來，茶園枯黃一片。

邱詩富說，茶葉一年之中品質最好，對茶農而言最重要的收入就是春、冬茶，今年春雨遲至現在還沒降雨，預計影響春茶產量減少四至五成，而且若再不下雨，乾旱造成的茶葉災損將持續擴大，可能影響整年茶葉收成。

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