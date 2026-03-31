4月連假遊台南 4場館兒童免費

台南山上水道博物館兒童節連假將推出手作體驗、繪本劇場等活動。（ 山上水道博物館提供）

迎接兒童節連假，台南市立博物館串聯大內南瀛天文館、左鎮化石園區、玉井噍吧哖文化園區及山上花園水道博物館，在四月三至六日推出系列親子活動，特別祭出十二歲（含）以下兒童憑證可免費入園或參觀指定展館。

天文館、水道博物館 活動多

南市文化局指出，各館舍活動各具亮點，南瀛天文館「星際探索隊集合」系列活動，規劃全新星象劇場影片《H2O—水的星際旅行》、水火箭體驗及互動遊戲，四月四日辦理夜間觀測與天文講座。

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山上花園水道博物館推出「花園．水道．藝術的巡禮之路」春之藝術園遊會，串聯手作、繪本劇場及生態藝術活動，透過藝術巡禮紀念卡，引導親子走訪各體驗據點。

左鎮化石、噍吧哖園區 送紀念禮

左鎮化石園區結合史前主題，兒童免費入園，每日限量發放KOKO紀念筆，吉祥物不定時現身互動，推出多項商品優惠。噍吧哖文化園區以「噍吧哖事件」設計定向闖關體驗，透過解謎探索引導親子認識地方重要歷史事件，提供兒童專屬限量紀念禮。

螢光花泉季 楠西推小旅行

匯集螢火蟲、溫泉與花卉的盛會「二〇二六螢光花泉季」，將在四月十一日至五月三日登場，南市觀旅局結合楠西在地自然景觀與特色資源，推出「漫遊之旅」小旅行，規劃兩條精選路線，今天起報名。

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