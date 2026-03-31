蘇巧慧爭取加高工程 李四川提觀光券

蘇巧慧表示，中央、地方合作，提升大台北地區防洪韌性。 （記者黃政嘉攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨出席五股區「二重疏洪道左岸加高工程」完工典禮，蘇巧慧表示，在同黨立委林淑芬、吳秉叡和她多年爭取下，該工程二〇一九年時任行政院長蘇貞昌核定總經費十五．二四億元，由中央全額補助，感謝新北市府共同努力，工程二〇二二年順利標出，今年二月完工，中央、地方通力合作，提升五股和大台北地區的防洪韌性，落實對在地市民生活保障的承諾。

蘇巧慧表示，市政就是一棒接一棒，廿幾年前二重疏洪道本來是一片荒煙蔓草，後來經過整治，設置自行車道，變成佔地四百公頃、大台北地區最大的都會河濱公園，她將持續努力，讓市民生活更好、河濱公園更美麗。

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國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席三角湧觀光商圈協會會員大會，他表示，觀光發展可由地方政府一起推動，基隆、台北、新北及桃園可以共推「觀光券」或「週遊券」，串聯交通與景點等，持卡遊客在一定期限內，輕鬆遊覽基北北桃，吸引更多遊客，促進區域觀光發展。

年底選舉，國民黨與民眾黨推動「藍白合」，在新北市長部分，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨天表示，四月時應該會完成內部競爭，他與李四川保持密切合作，並重申「三角形的兩邊和會大於第三邊」。

李四川建議基北北桃共推「觀光券」或「週遊券」。 （李四川競選辦公室提供）

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