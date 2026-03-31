八里焚化廠泳池閒置空間 打造健身中心

位於新北市八里焚化廠內溫水游泳池二樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」。（記者羅國嘉攝）

位於新北市八里焚化廠內溫水游泳池二樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下，引進商用跑步機、深蹲架及專業身體組成分析儀，轉型為功能俱全的「小型健身天堂」，將於四月一日起對外開放。

4月起開放

市議員陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此向市府爭取活化既有空間，把焚化廠原本閒置區域改造為小型健身場域，引進設備並整建環境，為維護設備品質，入場民眾須穿著乾淨運動鞋且攜帶毛巾。

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環保局表示，八里垃圾焚化廠於溫水游泳池場館二樓打造全新健身中心，共添購十八台體健設備，包括商用跑步機、電動爬梯等心肺訓練器材，以及深蹲架、蝴蝶式胸背訓練機、高拉滑輪與多功能重量訓練設備等，並設置身體組成分析儀，供民眾掌握個人健康數據；環境改善方面，場館已完成中央空調系統建置，並更新照明與空間隔間，提升明亮度與通風品質。

環保局說，健身中心自四月一日上午九點起開放，營運時間為每週二至週日，上午九點至十一點卅分、下午一點至晚間八點卅分，週一休館。另針對八里區、林口區居民，以及持有身心障礙證明及陪伴者一人、三歲以下兒童皆免費，但需出示證件。新北市府暨所屬機關員工和樹林、新店、三峽等區需十元，其餘全票六十元。

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