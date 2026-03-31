淡江大橋開幕藝術季 路跑、遊行、野餐會

淡江大橋預計5月通車，新北市府與交通部公路局共同規劃「我和大橋在一起：淡江大橋開幕藝術季」系列活動，迎接新地標誕生。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋預計今年五月通車，新北市府與交通部公路局共同規劃「我和大橋在一起：淡江大橋開幕藝術季」系列活動，迎接新地標誕生，將自四月十八日起至五月九日通車典禮為止，中央、地方協力合作，推出「首度登橋」的體驗創舉，邀請民眾一同見證城市發展的重要時刻。

新地標 5/9舉辦通車典禮

新北市客家事務局指出，藝術季受矚目的重頭戲之一為四月廿六日下午由客家局與交通部公路局共同辦理的「在一起，走上橋！大遊行」，在壯闊的主橋面上匯集卅組在地藝文團隊，展現新北豐沛的文化生命力。

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客家局說明，遊行將邀請以強烈肢體與世界音樂節奏著名的「身聲跨劇場」，藉由充滿生命力的鼓樂與跨界藝術展演，引領隊伍共赴藝術盛典，活動亮點包含五公尺高的小鹿造型氣球與巨型淡海輕軌空飄氣球領軍，帶領千人遊行隊伍穿梭於橋梁與海景之間，將淡江大橋化身為國際級的戶外藝術舞台，新北在地知名舞團「HRC Dance Studio」擔任壓軸，頂尖舞者將以精湛街舞表演，點亮大橋能量，向世界宣揚新北的藝文活力。

還有音樂盛典、自行車賽

除了踩街遊行，藝術季還有多場由新北市府各局處與交通部公路局合辦的精彩活動，例如民政局、體育局在四月廿五日共同辦理「好朋友來瞧橋」健行活動，開放五千位市民搶先步行登橋，欣賞大橋結構工程之美，完賽後可參加摸彩；五月三日交通部公路局與觀光旅遊局攜手推出「橋上藝術野餐會」，以「什麼都不做的藝術」為核心，在橋面景觀區設置躺椅野餐區，享受躺平看海的慢活時光，欣賞由「金枝演社」帶來的河岸城市記憶演出。

藝術季期間，交通部公路局規劃四月十八日、十九日的通車路跑與自行車賽，以及五月二日與九日的音樂盛典，五月九日當晚邀請雲門舞集進行《光鏈》全球首演，配合逾六百架無人機共舞，點亮夜空。

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