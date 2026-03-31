二重疏洪道五股左岸加高 達200年防洪標準

二重疏洪道左岸加高工程完工，配合工程完工整合堤前空間，設置六處越堤爬梯及一處越堤斜坡道。（記者黃政嘉攝）

過去荒煙蔓草 綠營立委爭取 中央、地方合作 提升大台北防洪韌性

由經濟部水利署第十河川分署委託新北市府水利局代辦的「二重疏洪道左岸加高工程」，今年二月十八日完工，不僅補強五股地區長年以來防洪不足問題，讓五股端的二重疏洪道左岸堤防加高至與三重、蘆洲端的右岸相同，皆為十公尺高，防洪標準一致，大台北地區防洪韌性大幅進化。

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經濟部水利署長林元鵬、新北市長侯友宜與民進黨立委蘇巧慧、林淑芬、國民黨立委洪孟楷等人，昨天出席完工典禮。

斥資15.24億 與右岸齊高皆10公尺

蘇巧慧提到，過去二重疏洪道荒煙蔓草，左右兩岸防洪標準不一，五股左岸堤防僅六公尺高，在林淑芬、吳秉叡和她多年積極爭取下，二〇一九年由時任行政院長蘇貞昌核定總經費十五．二四億元，由中央全額補助左岸加高工程，中央、地方通力合作，提升五股地區的防洪韌性，更是完成大台北地區防洪工程的重要里程碑。

侯友宜說，二重疏洪道是大台北地區防洪的重中之重，面對近年來極端氣候，屢創強降雨紀錄，地方防汛壓力日益沉重，中央與地方合作推動工程，完工後將大幅降低五股、洲子洋地區的溢淹風險，後續還有二重疏洪道的河底垃圾清除及社子島的堤防防洪工程要做，讓五股都市計畫再往前跨一步。

設越堤爬梯 方便民眾到河濱公園

水利局長宋德仁說明，施工範圍從中山高速公路以北到觀音坑溪出口，全長三．八公里，工程歷時逾三年，完工後左岸的防洪能力跟右岸一樣，由原本廿年重現期提升到二百年的保護標準，另也施作六處越堤爬梯及一處越堤斜坡道，方便民眾前往河濱公園親水、休憩，未來將繼續努力，讓五股洪水平原管制早日解禁。

林元鵬說，本案除了技術問題解決之外，還有需要努力的地方，水利署會繼續跟新北市府合作，也希望立委幫忙爭取預算，「我們會務實檢討」，讓當地居民享受更好的環境。

水利署第十河川分署表示，將協助新北市府落實觀音坑溪及五股坑溪的排水改善工程，確保內外防護無缺口，逐步解除洪水平原管制對地方發展限制，提升淡水河流域整體防洪能力。

水利局補充，工程另保留洲子洋人行陸橋，優化堤前照明及鋪面，串聯五股濕地及高灘地各項公園設施，提供民眾友善的休憩廊道。

二重疏洪道五股端的左岸加高至十公尺，與右岸齊高，達兩百年防洪標準。（記者黃政嘉攝）

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