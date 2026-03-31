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    首頁 > 生活

    吉安鄉長跑行程 疑未禮讓出車禍

    2026/03/31 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    國民黨徵召的下屆花蓮縣長參選人、吉安鄉長游淑貞，昨天上午九點多在吉安鄉自強路發生一起交通事故。游淑貞駕駛汽車行經該路段右轉時，與後方直行機車發生碰撞，導致四十三歲游姓女騎士倒地受傷，所幸僅輕微擦傷，並無生命危險，警方調查雙方酒測值為零，初步研判為轉彎車未禮讓直行車肇事，肇事原因仍須釐清。

    游淑貞昨上午正在外跑行程，駕駛白色休旅車沿自強路準備右轉時，不慎與後方同向直行、由游姓女子騎乘的機車發生擦撞，導致游女連人帶車倒地，她見狀立即停車查看對方傷勢，並配合警消人員處理，確認傷者傷勢穩定後，隨即前往派出所製作筆錄。

    游淑貞表示，對於影響對方行程深感抱歉，強調以鄉親安全與權益為優先，這起擦撞意外後續處理，「無論如何都是關心並負責」。

    吉安警分局指出，依據交通法規，右轉彎時應距交岔路口卅公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，行駛至路口後再右轉，汽車右轉時必須提前「關門」，即靠右至極限，汽車右轉前應貼近路面邊線，不留足以讓機車鑽過的縫隙，以避免與右側直行機車發生碰撞，汽車在「準備右轉」或「準備停車」時，可以打方向燈跨越進入機車優先道。

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