滿意度8成3 陳其邁：一定做好做滿

高雄市長陳其邁（右二）拜會朝野各黨團，各黨團關切是否更上層樓，陳其邁秒答一定做好做滿。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁民調滿意度高達八成三，加上總統賴清德農曆年時曾暗示「麥克風會加大」，政壇關切他的下一步，陳其邁昨強調，「一定做好做滿」。

陳其邁政績獲朝野好評，被視為綠營下一世代指標人物，還傳出是下任閣揆人選，去年國民黨市議員曾在質詢時旁敲側擊，陳其邁答詢強調會做到任期最後一天，還說會「跟議員同進退」。

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今年農曆年間，賴清德總統來高雄發送小紅包時，對陳其邁頗多肯定與鼓勵，並暗示說不會讓他太輕鬆，「麥克風未來會比較大支」，再次引發聯想。

昨市議會定期大會開議，陳其邁拜會朝野各黨團，各黨團都提到他的高滿意度，頻頻關切是否更上層樓，陳其邁秒答一定做好做滿。在野黨評估他若高升中央，對高雄一定會有更多幫助。

此外，澎湖縣長陳光復摔傷昏迷，民進黨「換將」傳聞不斷，澎湖開台天后宮主委蔡光明近日發動連署，支持陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，昨天向外界公布已有四千多人連署，還預告四月六日吳淑瑾將在澎湖召開「感恩茶會」。

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