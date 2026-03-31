《免費營養午餐將實施》上半天課是否供午餐 屏東縣府：各校決定

小一、小二上半天課，免費營養午餐要不要供餐，屏縣府說由學校決定。（資料照，記者葉永騫攝）

屏東縣於一一五學年度起高中以下學生營養午餐免費，約有五萬名學生受惠，不過，國小一、二年級上半天課，要不要供餐，各校做法不同，有家長認為應該供餐，也有家長主張不吃飯，縣府教育處表示，已請各校與老師、家長溝通，自行研議調整。

學校仍未對外說明 家長霧煞煞

屏東縣免費營養午餐從下學年八月底開始，有些家長反映，國小一、二年級大部分上半天課，有的學校讓孩子吃完營養午餐後再放學，有些學校選擇不供餐，恐影響孩子及家長的權益，現在學校都沒有正式對外說明，讓家長霧煞煞。

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縣府教育處表示，國小低年級各校安排的課程不同、做法也不同，有的學校是讓低年級學生吃完午餐再放學，但有的學校則是不吃午餐直接放學，以前營養午餐是家長付費，所以只要學校與家長溝通好，較少爭議，但下學年度起營養午餐免費，小一、小二要不要供餐，各校仍未說明。

尤其吃營養午餐時老師要伴隨在場，老師的鐘點費如何支付，也要考量，教育處尊重每個學校的做法，但學校一定要事先和老師、家長溝通同意再實施，以免引發更多爭議。

各校正協調彙整老師、家長意見

學校說明，國小一、二年級上全天班時，學校都會供餐，但是上半天課有爭議，有家長要讓孩子上安親班，所以不要吃營養午餐，有家長要早一點接孩子回家，也不吃營養午餐，但也有家長希望孩子吃完營養午餐後再回家，目前學校正在彙整各方意見，將統一執行，尤其未來營養午餐免費，為避免影響家長及孩子的權益，一定會邀集大家溝通協調。

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