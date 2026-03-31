清明連假往返花東 6條公路客運服務

清明連假即將來臨，為便利民眾返鄉祭祖及遊客行程安排，公路局已協調相關運輸業者強化接駁運輸服務，建構完整接續轉乘系統。民眾自高雄、屏東或花蓮方向進入台東地區，可利用台鐵及公路客運進行無縫轉乘。

清明連假往返台東與花蓮共有六條公路客運路線提供服務，包括「一一四五」花蓮火車站—成功、「八一〇一」台東—靜浦、「八一〇二」台東—靜浦（經中華大橋）、「八一〇五」成功—靜浦、「八一一九」台東—成功—花蓮新站、「八一八一」玉里—寧埔—成功。

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此外，台東縣內共有二十九條公路客運路線及四條市區公車路線，分別為「一〇一」台東火車站—台東火車站、「二〇一」台東火車站—富岡漁港、「二〇二」台東火車站—台東轉運站、「二〇三」台東火車站—台東轉運站，可便利民眾前往台東市區及各大景點。

國道客運6折 電子票證轉乘優惠

交通部於連假期間推三大優惠，包括中長途國道客運路線以及七十公里以上東部路線享原票價六折優惠、常客回饋，以及搭乘國道客運、台鐵及高鐵，使用電子票證於十小時內轉乘在地客運、市區客運，可享一段票或基本里程免費，轉乘指定幸福巴士，也可免費搭乘。

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