彰化續推「童萌卡」4/1開刷 早療也能用

彰化「童萌卡」今年續辦，四月一日起開放使用。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府去年與悠遊卡公司合作，推出全國首創、專為一歲到三歲幼兒設計的「童萌卡」，每人一萬點（一點一元）補助，廣受家長肯定，去年共核發二萬一〇七六張，核銷金額約二．一億元，使用率高達九十八％。昨天縣府宣布今年續辦並升級，從四月一日起開放刷卡使用，還能用在早期療育、休閒娛樂與攝影項目，用途更廣、商家種類也更多元。

每人1萬點 2.1萬名幼童受惠

去年不少家長反映，購買奶粉、尿布常去的全國連鎖藥局未納入特約商店，彰化縣府指出，今年不僅補齊通路，還持續招募店家加入特約商店，類別更廣，像是大樹、丁丁及佑全等全國連鎖藥局，另有農會供銷部，以及書局、蛋糕麵包店、五金百貨行、寢室用品店等加入，更貼近日常生活。

請繼續往下閱讀...

縣府說，今年童萌卡可用於幼童早期療育、幼兒休閒育樂與攝影等勞務服務項目，從「買東西」延伸到「用服務」，讓補助不只用在基本育兒開銷，也能支持孩子成長與發展需求。

民政處長劉玉平指出，童萌卡是縣長王惠美打造彰化縣友善育兒行動三．〇政策中的重要措施，等同是現金使用，同時具備悠遊卡功能，家長可持卡在特約商店消費，部分店家也提供專屬優惠，等於補助再加碼，今年預估約二．一萬名幼童受惠，與去年相近。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法