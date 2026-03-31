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    首頁 > 生活

    彰化續推「童萌卡」4/1開刷 早療也能用

    2026/03/31 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化「童萌卡」今年續辦，四月一日起開放使用。（記者張聰秋攝）

    彰化「童萌卡」今年續辦，四月一日起開放使用。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府去年與悠遊卡公司合作，推出全國首創、專為一歲到三歲幼兒設計的「童萌卡」，每人一萬點（一點一元）補助，廣受家長肯定，去年共核發二萬一〇七六張，核銷金額約二．一億元，使用率高達九十八％。昨天縣府宣布今年續辦並升級，從四月一日起開放刷卡使用，還能用在早期療育、休閒娛樂與攝影項目，用途更廣、商家種類也更多元。

    每人1萬點 2.1萬名幼童受惠

    去年不少家長反映，購買奶粉、尿布常去的全國連鎖藥局未納入特約商店，彰化縣府指出，今年不僅補齊通路，還持續招募店家加入特約商店，類別更廣，像是大樹、丁丁及佑全等全國連鎖藥局，另有農會供銷部，以及書局、蛋糕麵包店、五金百貨行、寢室用品店等加入，更貼近日常生活。

    縣府說，今年童萌卡可用於幼童早期療育、幼兒休閒育樂與攝影等勞務服務項目，從「買東西」延伸到「用服務」，讓補助不只用在基本育兒開銷，也能支持孩子成長與發展需求。

    民政處長劉玉平指出，童萌卡是縣長王惠美打造彰化縣友善育兒行動三．〇政策中的重要措施，等同是現金使用，同時具備悠遊卡功能，家長可持卡在特約商店消費，部分店家也提供專屬優惠，等於補助再加碼，今年預估約二．一萬名幼童受惠，與去年相近。

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