草屯老樟樹遭雀榕寄生 台日救治重生

草屯鎮老樟樹「七股神木」，治療前樹勢衰弱。（林保署南投分署提供）

南投縣珍貴的老樟樹「七股神木」，前年底被發現遭雀榕寄生，樹勢日趨衰弱，經日本樹醫詹鳳春團隊與林保署南投分署、在地民眾合力救治，移除雀榕、腐朽組織清創，周邊基地也進行改善，如今樹勢變佳，換土處也長新根，後續將由企業認養及地方協力，維護神木健康。

前年底有草屯鎮民眾發現「七股神木」遭雀榕纏繞絞殺，林保署南投分署接獲通報後，委託詹鳳春團隊前往現勘，樹醫認為遭雀榕絞殺，神木樹勢會日益衰弱，另外神木也因過去不當處理留下腐朽問題，必須儘快處理治療。樹醫團隊和南投分署，去年一月完成二株雀榕移除，並進行腐朽組織清創，去年十月完成周邊基地改善工程，優化土壤通透性，增加樹木根系的生長空間。

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南投分署分署長李志珉說，「七股神木」的康復是技術上的成功，也提升社會「護樹意識」的契機。未來將由租用該區用地的草屯鎮公所規劃，引進企業認養機制，並結合在地居民進行日常維護，確保神木與地方長久共存。

草屯鎮老樟樹「七股神木」治療後樹勢變佳，也長新根。（林保署南投分署提供）

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