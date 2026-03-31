《砸12.5億建造》台中花博外埔園區長期閒置 變成短租空地

台中花博外埔園區「樂農館」長期閒置。（記者歐素美攝）

淪軍演、極限賽場 議員質疑活化不力 農業局︰ROT招標有2家業者投標

台中市政府斥資十二．五億元打造的花博外埔園區，卻長期閒置，引發外界質疑市府活化不力，農業局表示，外埔園區舉辦世界花卉博覽會及世界蘭花會議後，委外營運雖遭遇波折，但每月仍提供國軍演訓，去年也提供運動局舉辦斯巴達障礙跑競賽，並非完全閒置，最近辦理ROT招標，也有兩家業者投標，顯示外埔園區仍有其吸引力與有機會活化。

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施志昌︰短期租借無法創造場館價值

台中市議員施志昌表示，外埔園區淪為國軍演訓或短期賽事的「臨時空地」，顯見市府根本無能解決空間閒置問題，農業局宣稱的活動多屬點綴式的短期租借，只是在營造活用假象，完全無法創造場館應有的十二．五億元建設價值，不僅讓公帑打水漂，更讓偏鄉發展原地踏步，要求市府應主動介入，將其轉型為「農業科技與環境教育實踐基地」，結合大甲、大安、外埔的在地農業優勢，導入青創農產加工與電商物流，並應先行編列預算改善場館的基礎硬體，降低後續廠商進入門檻，才能真正發揮產業動能，活絡地方經濟。

李文傑要求加速活化 嚴格甄選廠商

市議員李文傑則表示，多次在議會質詢要求市府加速外埔園區活化，目前已啟動ROT促參前置作業，要求農業局加快招商進度，避免場館持續閒置，同時強調在招標甄選廠商時須嚴格把關，避免重蹈覆轍，儘速發揮整體效益。

花博外埔園區佔地約十六．一公頃，園區內有「智農館」及「樂農館」兩座永久場館，農業局於二〇二一年底與廠商簽訂十五年契約，業者規劃「小熊藝術村農創園區」，不料，業者試營運後於二〇二三年十一月無預警停業。

曾委外營運 不久無預警停業、解約

農業局表示，因業者一直未能依投資計畫辦理營運，雙方已於二〇二四年五月終止契約，因業者向財政部提起履約爭議，目前還在調解中，強調園區從未真正閒置，除每月提供陸軍特戰訓練中心進行國軍演訓，去年運動局也利用園區舉辦斯巴達賽事，吸引國內外近三千人參加。

台中花博外埔園區「智農館」在業者無預警停業後即閒置。（記者歐素美攝）

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