《斥資46億打造》台中水湳轉運中心完工卻流標 議員批政策跳票

斥資46億元打造的台中市水湳轉運中心，於今年2月底完工。（台中市府提供）

延宕4年、規劃銜接國1沒下文 挨批重要建設空轉 盧秀燕︰今年可啟用

台中市斥資四十六億元打造的水湳轉運中心上月底終於完工，日前第一次營運招商卻流標，藍綠市議員均質疑，建設期程延宕近四年，預定啟用日期從台中市長盧秀燕最新的施政報告中直接消失，原銜接國道一號的規劃也沒有下文，不確定性疊加下，招商乏人問津，重要建設原地空轉。交通局表示，修正招商條件後會重新招標；盧秀燕則承諾，今年啟用「沒什麼問題」。

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交通局︰修正條件後會重新招商

台中市在水湳經貿園區推動多項重大建設，包括台中綠美圖及台中國際會展中心均已正式啟用，但整合國道客運、市區公車、捷運、計程車等多元運具轉運、肩負園區交通樞紐的水湳轉運中心，日前第一次營運招商卻因無人投標而流標，何時能啟用引起關注。

盧最新施政報告 無預定啟用日期

多名民進黨議員接連質疑，議員陳淑華指出，水湳轉運中心落成啟用期程一延再延，「完工啟用」變「竣工」，盧秀燕最新施政報告中，有關水湳轉運中心預定啟用日直接消失，不確定性疊加下，民間投資觀望，難怪招商流標，何時啟用成市民大問號；議員陳俞融也說，水湳轉運中心相關期程已延宕，第一次招商又流標，盧市府說一套、做一套，讓帶動水湳經貿園區發展的轉運中心持續空置，又見政策跳票。

林祈烽︰行政怠惰 倉促導致流標

議員林祈烽說，盧秀燕上任時原稱水湳轉運中心訂二〇二二年底啟用，竟一路延宕到今年二月底才竣工，拖延近四年，且招商作業未提前啟動，拖到竣工前才倉促公告導致流標，陷「工程完工、營運落空」窘境，行政效率怠惰。

國民黨議員陳政顯也質疑，花大錢蓋的水湳轉運中心招商竟乏人問津，原稱要銜接國道一號的規劃也沒有下文，讓轉運效益大打折扣，恐淪大型車站。

葉昭甫︰銜接國1計畫已送交通部

交通局長葉昭甫指出，轉運中心接國道一號計畫已送交通部審查，另已收集業界意見修正招商文件，會加速重新招標；盧秀燕說，之前豐原轉運中心也曾無人投標，現在營運得很好，因業界都會先觀望，她承諾水湳轉運中心今年啟用「沒什麼問題」。

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