竹市府預算賸餘倍增 高虹安挨批有錢不會花

新竹市議會時代力量黨團批，高虹安如真心要發展新竹，預算都不夠用了，結果賸餘愈變愈多；黨團去年就建議編列電纜地下化經費，但市府未有相關計畫。（記者洪美秀攝）

從7億增到14億 再加還債24億共36億 議員︰不要只做表面功夫

新竹市議會時代力量黨團昨天指出，市府近期提出預算追加減案送交市議會審議，結果追加減後的收支賸餘愈變愈多，從原先七億元，倍增到近十四億元，若再加計還債的廿四億元，等於整年度約卅六億元，高虹安市府不知道要如何花。籲高虹安應針對全市軟硬體建設投入經費，不要只做表面功夫。

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市府︰投入人力補實、推動營養午餐等

市府主計處回應，今年度因《財政收支劃分法》修正，竹市歲入增加約一百七十億，整體歲計賸餘約卅億元，已規劃償還廿四億舊有債務。至於年度追加減後賸餘近十四億元，已投入人力補實預算及推動國中小營養午餐，增購交通科技執法設備與監視系統，強化非洲豬瘟防疫及養豬產業轉型所需經費，同時已編逾一億元進行教學環境優化與設備充實，依各校實際需求與急迫性審查與資源配置，並視整體財政調度與工程期程預留彈性資源。

時力黨團︰真心要發展 怎會剩這麼多錢

時力黨團批，高虹安如真心要發展新竹，預算都不夠用了，怎可能剩這麼多錢。黨團去年就建議市府逐年編列電纜地下化經費，尤其是南寮地區和香山地區，但市府在年度本預算或追加預算都未有相關計畫。另東區交通科技執法預算不足，根本無法解決東區及竹科交通壅塞問題。各級學校有許多需修繕的設備，市府教育處竟稱無維修經費預算，痛批市府對學校修繕捉襟見肘情況視而不見。

學校需修繕設備 教育處竟稱無經費預算

黨團也提到，市府對府內局處空間規劃短時間內大轉彎，僅地政處搬遷，過去用來說服議會同意搬遷的說法，形同廢文。凸顯高虹安市府對整體市政缺乏長遠擘劃。再者香山基礎建設長期停滯，多個里缺乏公園，破舊的人行道和污水下水道建設明顯落後。

另市府上週末假日舉辦風城野營祭，網友貼出照片酸「如果是這樣的人潮，其實不用辦也可以」，稱高虹安市府辦活動很空，虛有其表，為辦而辦。市府則澄清，該活動涵蓋夜間露營、星空電影院、風格帳篷展示、草地實驗室、免廢市集及青年野炊競賽，活動期間人流並未冷清。

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