《舊城再生》中壢願景交流基地 打造「城市客廳」

桃園市長張善政（左）期盼中壢願景交流基地開幕後更凝聚鄉親的意見，讓舊城再生更符合在地民意。（記者李容萍攝）

桃園、中壢火車站正逢百年建設的「轉骨期」，多項重大工程併行，桃園市政府都市發展局於二〇二三年啟動「桃園舊城再生計畫」，共投入約七億元預算，位於中壢區中平商圈的閒置老屋，以「城市客廳」概念打造中壢願景交流基地昨開幕，期盼透過系列工作坊，邀請民眾從美化自家窗台、店門口招牌開始參與街區改造，主動翻轉舊城現況。

都發局長江南志表示，願景交流基地營運採每週開放五天，作為地方意見交流與協作的平台，透過舉辦系列城市美學工作坊，對接市府與民間的政策溝通落差，並且將蒐集的民意轉化為具體的執行計畫，期盼讓繁雜的都市議題得以有序拆解，逐步落實城市美學。

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市長張善政說，中壢國小通學步道已於三月完工，復興路、延平路及中正公園、溪洲街等人本環境改善工程預計八月前陸續完成，並串聯中壢舊城區與中原文創園區，由於九月「二〇二六台灣設計展」在桃園，持續優化步行空間與城市景觀，配合鐵路地下化與捷運建設，逐步形塑具特色的舊城生活廊帶。

桃園區願景基地位處博愛商圈，階段性成果已在桃園景福宮周邊呈現，修復後的店鋪紅磚立面與人本街景獲得各界好評。

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