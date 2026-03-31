桃園區首個公保地解編重劃案 動土

桃園區首個公保地解編重劃案「中平市地重劃區」預計明年完工。 （桃市府提供）

中平市地重劃區將建公園綠地、運動設施等 明年完工

桃園市桃園區首個公共設施保留地（簡稱公保地）解編重劃案「桃園區中平市地重劃區」，昨舉行開工動土典禮，工程預計明年完工，市府將公保地解編並透過重劃方式取得公設土地，將興建公園綠地、運動設施及停車空間，地主也可配回土地，藉此活化閒置已久公保地。

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設停車場 明年上半年完工

桃園市長張善政表示，市府近年積極推動公共設施保留地解編，釋放土地發展潛力，中平市地重劃區面積約二．三一公頃，原為一九七九年都市計畫劃設的公園及兒童遊樂場等用地，卻逾四十年未開闢，市府透過市地重劃將公保地轉化為多元公共設施，並讓地主取得建築用地，兼顧公共利益與私有權益，提升整體土地價值。

活化閒置公保地 推動50件

桃園市府地政局長蔡金鐘表示，過去公園、市場等公保地，因需要龐大徵收經費，政府遲遲未能徵收，如今透過市地重劃方式，政府可取得公設土地，地主也可配回土地，桃園市現正推動近五十件公保地解編與市地重劃案，中平市地重劃區為桃園區首例，基地位於泰昌三街兩側及國強一街、德華街口，鄰近人口密集區，透過市地重劃方式，市府可取得近兩公頃公二公園完整產權，規劃興建全齡共融式花園公園，設置籃球場、步道、兒童遊戲場及多功能草坪等設施，並將依在地需求規劃設置平面停車場，預計於明年上半年完工。

蔡金鐘表示，鄰近此案另有國強、龍壽市地重劃區，都將以公保地解編重劃方式開發。

國強重劃區面積逾六公頃，將規劃興建五座公園，龍壽重劃區面積更逾十一公頃，橫跨桃園、八德及蘆竹區；兩案目前都在工程規劃設計階段，國強最快今年底前動工，龍壽因面積廣並牽涉遷墓期程等較為複雜，力拚明年底或後年初動工。

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