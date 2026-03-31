內湖老屋受損 吳欣岱籲成立一條龍協助窗口

地震後建築結構受損嚴重，可見建築鋼筋外露、牆壁水泥掉落。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員第二選區（內湖、南港）參選人吳欣岱昨與內湖安泰街居民召開記者會，說明社區建築老舊、結構受損嚴重，明顯可見鋼筋外露、牆壁水泥掉落，民眾住得膽戰心驚，卻因沒有管委會，導致行政資源難介入。吳欣岱表示，安泰街只是冰山一角，呼籲市府主動介入協助老舊建築更新。台北市政府建築管理工程處回應，明日將與專業技師到現場勘查，判定建物安全，也會輔導住戶成立管理組織。

住戶修繕困難 市府應輔導成立管委會

居民麥先生指出，建築外牆石磚剝落，還有水泥塊掉落，「如果打到人是真的會出人命的，非常危險。」最核心的支撐樑柱也有深淺不一的損裂現象。都更流程往往要三至五年，但目前房屋結構根本無法支撐這麼久。

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吳欣岱說，社區沒有管委會，只要涉及公共設施修繕，行政門檻就極高，住戶想自費改善都沒辦法。建議市府針對高風險建築建立「一條龍」協助窗口，主動介入進行結構鑑定與預防性補強。

建管處表示，明日將會同專業技師實地勘查，若有結構安全疑慮，即使沒有管理組織，只要住戶能達成共識並推選代表，即可申請耐震初步及詳細評估及補助；若需修繕或補強，也可申請經費補助。另有輔導團隊全程免費協助成立管委會，同時提醒居民，若外牆剝落危及公安，除依建築法裁罰外，另須負民、刑事責任。

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