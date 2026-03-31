義大利、突尼西亞科展 台灣隊共奪5金2銀2銅

突尼西亞科展金牌鄭鈞祐（左）及王靖硯（右）。（科教館提供）

我國學生再度在國際科學舞台大放異彩。台灣科學教育館昨發布喜訊，自「台灣國際科展」選拔出國的學生，首波參加義大利與突尼西亞兩大國際賽事即傳捷報，共勇奪五金、二銀、二銅佳績，為今年國際科展揭開亮眼序幕。

嘉中重構銀河系動態奪金

三月在義大利米蘭舉行的「義大利科學展覽會」，台灣代表由嘉義高中學生劉懿陞、李承綱及蕭聿淇組成團隊，以研究銀河系結構的作品勇奪金牌。團隊運用天文資料庫建立3D模型，成功重構銀河系動態，並證實旋臂中「斷層」具實際物理意義，為星系演化提供新觀點。

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另在突尼西亞舉辦的「國際工程與科技節」，台灣派出八件作品參賽，與四十二國、約二二〇件作品競爭，最終斬獲四金、二銀、二銅。

建中超聲波研究入選大會Top2

建中學生王靖硯與鄭鈞祐以「超聲波在水下光導之探討」獲金牌，並入選大會Top2。該研究透過超聲波產生的氣泡結構導引光線，具未來應用於生醫光學傳輸的潛力。另，台中一中吳宥學、康橋高中張淳善、台師大附中張庭睿也勇奪金牌。

科教館長劉火欽指出，今年共選派三十六件作品參與十二項國際科學展覽，學生在國際競賽中屢創佳績，顯示台灣科學教育扎實發展，並具備與世界接軌的能力。

義大利科展金牌劉懿陞（左二）、李承綱（右二）及蕭聿淇（右一）。（科教館提供）

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