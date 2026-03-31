攜手13間機構 蝦皮公益樂園前進高雄

蝦皮公益樂園首度前進南台灣，攜手13間公益機構為弱勢孩童送上兒童節驚喜。 （蝦皮購物提供）

兒童節前夕，蝦皮購物第四屆「蝦皮公益樂園」三月二十八日在高雄義大遊樂世界圓滿落幕。蝦皮購物自啟動蝦皮公益樂園以來，已累計超過四千名弱勢孩童與家庭參與。今年活動首度前進南台灣，攜手十三間深耕在地的公益機構，邀請近二千人次弱勢家戶與孩童共襄盛舉，高雄市政府社會局副局長葉玉如也親自蒞臨現場響應，透過大型樂園同樂活動，讓平時較少有機會走進遊樂園的家庭，也能在兒童節前夕共享難得的親子同樂時光。

蝦皮為弱勢家庭打造節慶回憶

過去蝦皮公益樂園多在北部舉辦，作為今年首次南下舉辦的重要場次，本屆活動也進一步強化蝦皮公益樂園的在地串聯角色。透過與高雄在地公益夥伴合作，不僅讓更多弱勢家庭得以實際走進樂園、共享親子時光，也讓企業公益行動從單一活動延伸為更具地方連結與長期陪伴意義的節慶支持。

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本屆「蝦皮公益樂園」現場規劃多項親子互動體驗，除可暢玩超過三十項樂園設施、享用園區餐食外，蝦皮也特別設置「蝦小編禮物屋」、蝦皮體驗活動與街頭藝人演出，讓大小朋友在遊園之餘，也能感受充滿驚喜與陪伴感的節慶氛圍。其中，「蝦小編禮物屋」更準備上千份由蝦皮採購的兒童節禮物，讓孩子可依照自己的喜好選擇想要的禮物，為今年兒童節留下更難忘的回憶。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「今年是蝦皮購物第四次舉辦「蝦皮公益樂園」，希望提供一個親子可以一起同樂的場域，讓有需要的家庭創造珍貴回憶。今年首次前進高雄，除攜手在地公益機構擴大活動觸及，也期待透過與地方社群更緊密的合作，將資源帶到更多不同縣市與需要的角落，讓更多孩子與家庭在兒童節前夕感受到歡樂與陪伴。」

本次活動不僅是蝦皮公益樂園首度移師高雄，更透過產官協力整合民間資源，成功擴大對在地弱勢家庭的支持網路。高市府社會局副局長葉玉如表示：「很高興企業把滿滿的歡樂帶到南部，高雄一直致力打造友善兒少的幸福城市，看到孩子們的笑容，就是最好的兒童節禮物！」藉由市府團隊的實際到場陪伴，讓首次踏入樂園的孩子們深刻感受到來自社會與城市的雙重溫暖。

「蝦皮公益樂園」現場規劃多項親子互動體驗，為弱勢家庭打造更有溫度的節慶回憶。（蝦皮購物提供）

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