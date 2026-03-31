中壢2埤塘遭廢土填平 起訴11人

開挖現場可見紅磚、混泥土塊等營建廢棄物。 （記者余瑞仁翻攝）

又有不肖地主勾結犯罪集團非法回填廢棄物，嚴重破壞國土安全。桃園市中壢體育園區附近兩處埤塘，不到二個月被傾倒超過三四〇〇車次營建廢料與砂石場污泥，堆置體積估達六萬至十萬立方公尺，面積近二萬平方公尺，不法所得超過一千八百萬，檢方昨偵結起訴黃姓主嫌及地主等十一人，求處重刑及沒收犯罪所得。

堆置6萬至10萬立方公尺

桃市環保局指出，此案地主、嫌犯除追究刑事責任，後續仍需負責將現場廢棄物妥善清除處理及污染土地復原。

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檢警調查，劉姓地主因缺錢花用，且因祖產埤塘難以出租，透過黑心仲介與劉姓、黃姓主嫌取得聯繫，共同於中壢區二口埤塘非法回填營建剩餘土石方及營建廢棄物，並以砂石場污泥鋪面掩蓋，棄置面積接近二萬平方公尺，不到二個月就將埤塘填平。

地主勾結不肖業者

中壢警分局獲報報請桃園地檢署指揮偵辦，由國土專組檢察官賴瀅羽指揮組成專案小組追查，歷經半年的積極蒐證與監控，掌握該集團運作模式，於去年十一月及十二月間發動二波搜索，並拘提劉姓地主、黃姓主嫌等人到案。

聲請沒收不法所得1817萬元

被填平的埤塘經開挖後發現紅磚、磁磚、鋼筋、電線、木材、廢布、繩、金屬管等營建事業廢棄物。追查發現，該集團傾倒廢棄物至少三四七七車次，現場回填、堆置六萬到十萬立方公尺，犯罪規模龐大、嚴重破壞國土。檢方昨天偵結，依違反「廢棄物清理法」及「都市計畫法」等規定，起訴黃姓、詹姓、曾姓主嫌及劉姓地主等共十一人。為徹低打擊環保犯罪，檢方請求法院從重量刑，並聲請沒收查扣的三台挖土機及不法所得一八一七萬餘元。

環境部環境管理署呼籲，地主或承租人如有土壤改良、回填等需求，應向主管機關提出申請，並使用合法來源土方，切勿成為不肖業者破壞國土共犯。

桃園地檢署破獲地主勾結犯罪集團將二口埤塘回填事業廢棄物等，現場空照圖可見埤塘已遭填平。（記者余瑞仁翻攝）

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