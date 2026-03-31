4年投入275億！護理人員回流 年增4744人／醫院增逾3000人、三班護病比逐步達標 總統感謝院長加薪

總統賴清德（前排中）昨出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮 ，並與行政院政務委員陳時中（前排左五）、衛福部長石崇良（前排右五）及獲獎醫院代表比讚合影。（記者廖振輝攝）

為解決護理荒，政府預計四年投入二七五億元，全面改善護理人員職場環境與薪資待遇，成效逐漸呈現，今年二月全國護理執業人數較去年同期增加四七四四人，其中醫院增加超過三千人，三班護病比達標率亦逐步提升，人力已逐漸回流。

32家醫院獲首屆職場典範認證

首屆「護理友善醫院職場典範認證」共選出卅二家醫院，包括六家醫學中心、十家區域醫院、九家地區醫院及七家偏鄉醫院。獲得表揚的醫院最高可獲二百萬元獎勵，須專款專用於護理人員。

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雖偏鄉資源比較不足，但員林基督教醫院、雲林長庚、三總澎湖分院、榮總龍泉分院、岡山醫院、新興醫院、衛福部臺南醫院新化分院等七家偏鄉醫院，努力打造友善環境，獲得肯定。

總統賴清德昨出席頒獎典禮表示，護理人員是醫療體系的核心力量，站在第一線守護民眾健康，「不只是工作，更是支撐整個醫療體系穩定的基礎」，強調打造友善職場，讓人才留得住、回得來，才能落實「健康台灣」。

賴清德指出，政府自去年起到二〇二八年，跨部會推動護理人力十二項策略，投入二七五億，從教育培育、考試制度到職場與薪資全面改革，強化護理人力發展。

目前全台護理人員約十九萬八二四七人。今年二月，全國護理執業人數較去年同期增加四七四四人，其中醫院增加超過三千人，人力已逐漸回流。賴清德幽默向現場多位院長說「感謝加薪」。

賴清德也肯定多家醫院建立意見反映機制、推動彈性排班、導入科技減輕負擔等措施，讓護理人員在工作與生活間取得平衡。

「增聘護理人員、改善條件沒有停止的一天。」林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫療體系除落實三班護病比、每年固定加薪、提供宿舍等員工福利措施外，也引入智慧醫療、機器人等技術，減少第一線護理人員搬運器具等重複、繁重的工作內容，確保護理人員有餘裕休長假，同時透過主管與基層護理人員的聚會、互動，讓基層護理師的聲音被聽見及處理。

亞東醫院院長邱冠明指出，亞東推動數位轉型，大幅降低護理人員文書負擔，加上智慧物流機器人分擔庶務，讓同仁生活平衡，另結合結構性調薪及留任獎金，打造實質福利體系，並推動母性友善措施，產後一年留任率高達九十六％，另男性護理師比例達七．六四％，優於全國平均。

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