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    首頁 > 生活

    少子化…產科快撐不住 生產給付 衛福部最高擬調3倍

    2026/03/31 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    衛福部長石崇良表示，正規劃調升生產給付挽救產科。（記者侯家瑜攝）

    衛福部長石崇良表示，正規劃調升生產給付挽救產科。（記者侯家瑜攝）

    台灣少子化衝擊產科，去年已有廿三家院所退場或轉型。衛福部擬調高生產給付，最高加成至三倍，並針對偏鄉提供保底機制，確保接生不中斷。政策已送審，預計下半年實施，盼減緩醫療量能流失。

    偏鄉設保底機制 確保接生不中斷

    台灣已連續六十一個月「生不如死」，二〇二五年新生兒人數降至約十．八萬人，較過去動輒十三萬人明顯減少；今年二月更僅六五二三人，創單月新低。

    台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，目前全台約二百餘家院所提供接生服務，但在現行給付制度下，收入難支撐人力與設備成本，導致產科醫師流失、機構退出，形成惡性循環。

    衛福部長石崇良表示，政府正規劃調升生產給付，最快今年下半年上路。自然產與剖腹產擬提高五成，高危險妊娠提高一倍，前置胎盤、產後大出血等重症最高加成二倍，整體可達原給付三倍，並同步調高高危險妊娠住院診察費，預算挹注逾十億元。

    拚下半年上路 減緩醫療量能流失

    另一項重點為建立「保底機制」。衛福部盤點全台五十一個醫療次區域，針對僅剩一至二家接生院所的地區，將比照「燈塔型醫院」模式提供保障款，即使孕婦生產數不足，也能維持基本營運，確保孕產婦醫療可近性。

    石崇良坦言，少子化與高齡產婦增加，使產科壓力加劇，政策將從給付與區域保障雙軌並進，並納入醫師與助產師。方案已於三月廿六日送共擬會議，預計五月再審，力拚下半年上路。

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