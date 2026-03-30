（新北）淡江大橋周邊 增車道、人行道變寬

因應淡江大橋即將通車，淡水區中正路二段進行人行道拓寬、電桿下地作業，打造完善人行舒適空間。（記者羅國嘉攝）

配合淡江大橋今年五月通車，新北市府已完成周邊道路拓寬與人行環境優化工程，有助於紓解關渡橋壅塞，落實人本交通。

工務局長馮兆麟說明，二〇二二年起採分年分段方式，已完成五項道路改善工程，包括二〇二二年完成中正路二段南向（軍營）道路拓寬、二〇二四年改善沙崙路機車彎、二〇二五年改善沙崙路口，以及二〇二六年完成中正路二段五十一巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段五十一巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。

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養護工程處長鄭立輝表示，中正路二段經協調用地取得後，道路由原本三．七公尺拓寬至五．一公尺，部分路段寬度達七．一公尺；沙崙路善用既有綠帶空間增設停車彎，雙向各增加一車道，提升為四車道；中正路二段五十一巷及周邊道路也由二車道擴增至五車道。在人行環境方面，輕軌淡水漁人碼頭站對側人行道寬度拓寬至七．七公尺，沙崙路沿線也完成四十九處無障礙坡道及八處管線下地工程。

市議員鄭宇恩說，漁人碼頭觀光環境需要市府投入更多資源，包括入口意象優化，引導遊客進入，周邊商圈重整活化，以及擴充轉運空間，結合多元運具與遊程規劃，帶動淡水觀光發展。

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