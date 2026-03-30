震後2年 吉安山海觀大樓補強將開工

位在花蓮縣吉安鄉集合住宅「山海觀」大樓，前年受0403強震影響，建物外牆龜裂、磁磚剝落，所幸結構堪稱完整，住戶也決定採耐震補強工程修復家園。（記者王錦義攝）

花蓮〇四〇三地震將滿二年，市區仍有多棟高樓等待重建或是耐震補強，位於吉安鄉的集合住宅「山海觀」大樓，受強震影響，建物外牆龜裂、磁磚剝落，中央補助約四千五百萬元，之前發包整修歷經三次工程流標，近日與廠商完成簽約，有望四月底、五月初開工，預計二〇二八年完工。

工程3度流標 總算完成簽約

山海觀大樓副主委李國隆表示，去年五月工程預算核定後，分別在七月、九月招標卻流標，十一月好不容易有廠商願意做，住戶認為應按照工程進度付款，但廠商把預付款、簽約金、材料費等都算進來，雙方未達成共識，因此再次流標，後來有營造廠商接手，已於廿七日簽約。

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李國隆說，目前要先看各項耐震補強施工、路權及行政申請期程，住戶希望五月初開工，他估算工程總金額七四五五萬元，政府補助四千五百萬元，近三千萬元由住戶承擔，平均一戶分攤約六十萬元，「雖然負擔有點沉重，但為了回家還是願意付錢」。此外，社區也有申請國土署都更整建維護計畫，尚未核定通過。

〇四〇三地震造成花蓮上百棟建物受損，縣府指出，嚴重倒塌而強制拆除、重建輔導共十四處，弱層補強三十九處，其中國震中心審查中有五處、發包中七處、施工中十處及結案五處，其中建物面積最大的是花蓮市民生社區華爾街大樓，共十二層樓二四六戶，補強工程今年一月七日開工，總經費約七千萬元。

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