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    首頁 > 生活

    北市關渡平原彩繪稻田 5月底賞「策馬揚鞭」

    2026/03/30 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    今年關渡平原彩繪稻田邀請童畫大師趙國宗，手繪創作「策馬揚鞭」水稻地景藝術主題。（北市產發局提供）

    今年關渡平原彩繪稻田邀請童畫大師趙國宗，手繪創作「策馬揚鞭」水稻地景藝術主題。（北市產發局提供）

    台北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，近日在北投舉辦「策馬揚鞭」田間趣味活動，讓傳統種稻農事作業轉換成寓教於樂的農作體驗。產發局也預告，五月下旬「策馬揚鞭」圖案就會以彩繪稻田繽紛呈現，屆時歡迎民眾一起賞「稻」。

    產發局長陳俊安表示，關渡平原是台北最大的平地農業區，承載深厚的農耕文化，為落實食農教育與傳承，將持續與農民攜手，推動永續農業經營並優化友善耕作環境，發展優質的休閒農業產業，將生產、生態、生活結合為「三生共好」的永續模式。他也邀請市民走進關渡，在輕鬆的都市小旅行中，感受自然生態並體驗在地創意農事。

    產發局說，今年彩繪稻田邀請童畫大師趙國宗老師，以童趣質樸的創作風格結合關渡平原原生自然環境元素，手繪創作「策馬揚鞭」水稻地景藝術主題，並與苗栗縣苑裡鎮農會技術合作，運用白、黃、綠、紫、黑不同品種水稻編織出馬上奔騰，旗開得勝的意象，預計五月下旬會是最佳觀賞期，民眾可在自行車道上欣賞關渡彩繪稻田襯托落日之美景，享受鄉間田園風光。

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