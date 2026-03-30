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    首頁 > 生活

    《城市人物誌》郭婉鈴、周碩惠彎腰傾聽 鏡頭記錄社工心

    2026/03/30 05:30
    周碩惠作品《影跡裡的生命本意》榮獲「台北市優良社工人員表揚暨攝影展」第二名。（台北市社會局提供）

    周碩惠作品《影跡裡的生命本意》榮獲「台北市優良社工人員表揚暨攝影展」第二名。（台北市社會局提供）

    記者蔡愷恆／特稿

    「一一五年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」首獎得主郭婉鈴與二獎得主周碩惠，分別以不同的生命背景投入助人工作，卻不約而同地傳遞了一個核心信念—社工並非高高在上的施予者，而是與個案平等的同行者，他們透過鏡頭記錄社工實務中那些細微卻動人的瞬間。

    北市社工攝影展 兩人奪前二名

    獲得攝影首獎的社工郭婉鈴，投入實務工作已十餘年，她的獲獎作品《同一個高度》，捕捉日常服務中與長輩互動的真實畫面。郭婉鈴分享，雖然大學非本科系，但憑藉熱忱修讀學分取得執照，她在實務中深刻體悟到，學術理論常談論「幫助」，卻容易隱含上對下的優越感。

    郭︰蹲下彎腰 讓個案感覺平等

    郭婉鈴說，「無論對象是誰，我們都必須蹲下、彎腰，讓個案感覺我們是平等的。」她曾花費大量時間傾聽一位長期抗拒溝通的河濱公園長輩，甚至投其所好送上一杯懷舊的飲料、連結資源修繕腳踏車，才終於用這把「耐心」的鑰匙打開對方心防。

    周︰只拍影子 共享同一片陽光

    榮獲第二名的周碩惠，作品《影跡裡的生命本意》則呈現了另一種視角。本業為影像剪接的他，因參與公益活動接收被關懷者的回饋，轉而投入長達兩年的自發性服務。他的作品刻意不記錄容貌，僅拍攝陽光下社工與長者牽手交託的影子。周碩惠認為，社工就像影子，不喧賓奪主，卻始終在同一片陽光下共同承擔生命重量。他感性說：「看似是我們在給予，其實自己才是受予恩惠的人。」

    兩位獲獎者的故事映照出社工的專業本質，不在於解決多少問題，而在於那份願意彎下腰、與另一個生命重疊的善意。

    社工郭婉鈴作品《同一個高度》，獲台北市社工人員攝影展首獎。（台北市社會局提供）

    社工郭婉鈴作品《同一個高度》，獲台北市社工人員攝影展首獎。（台北市社會局提供）

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