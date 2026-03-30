冬日遊樂園、果嶺公園 獲74％滿意度

果嶺自然公園吸引民眾踏青、野餐。（記者李惠洲攝）

8成4支持下一任市長續辦 成跨黨派共識 陳其邁滿意度也高達83％

高市府近年舉辦的冬日遊樂園，及澄清湖高爾夫球場變身的果嶺自然公園，受到市民肯定，根據一份最新民調，各有七十四％的市民表達滿意。

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超人力霸王23天 創126億觀光產值

市府連續三年與國際IP結合，分別邀請黃色小鴨、吉伊卡哇與超人力霸王，打造親子冬日遊樂園，每年都吸引數百萬人潮。以今年超人力霸王為例，廿三天活動吸引七三一萬人次、創造一二六億觀光產值，使捷運、輕軌同步創下新年期間單日最高運量。

根據據中華亞太交流菁英交流協會的最新民調，對於高雄冬日遊樂園滿意度有七十四％；被問到「支不支持下一任市長續辦冬日遊樂園」，有高達八十四％支持續辦。該協會秘書長王智盛分析，從政黨支持來看，民進黨、民眾黨支持者支持續辦是九十三％以上，國民黨支持者也有六十八％支持續辦，可見續辦冬日遊樂園是跨黨派的高雄共識。

捷運、輕軌同創新年單日最高運量

去年國慶連假開放的果嶺自然公園，春節連假吸引大批人潮，成為高雄最夯的踏青景點，該民調也詢問「支不支持市府將高爾夫球場改成果嶺公園的作法?」結果有七十四％支持。

王智盛認為，果嶺公園是「高雄拆圍牆三部曲之一」，從高爾夫球場到果嶺公園、從高雄港到愛河灣，從軍營到衛武營，高雄透過拆圍牆，還給市民更美的城市景觀、更好的遊憩空間。陳其邁不論是當市長或立委，都積極參與拆圍牆三部曲，展現他對高雄的熱愛。

綜合這份民調，市民對陳其邁滿意度高達八十三％；王智盛表示，有鑑於高雄市民對陳其邁表現的高度肯定，下屆市長面對非常高的門檻，壓力會非常大，難怪國民黨提名市長候選人柯志恩發表政見時，數度誇讚陳其邁。

冬日遊樂園獲得74%滿意度。（記者葛祐豪攝）

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